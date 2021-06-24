台北市長柯文哲（右二）23日晚間7時許，到中央流行疫情指揮中心，和指揮官陳時中等專家小組開會後，前往濱江市場篩檢站慰勉醫護同仁。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

紓困4.0精進方案 行政院會後記者會

三級警戒防疫延長至7月12日，外界把槍口指向台北市長柯文哲，歸究原因出在台北農產運銷公司、台北表演藝術中心工地爆發群聚感染，柯文哲今(24日)不滿表示，這是典型的政治攻擊，引發討論。對此，行政院發言人羅秉成中午在記者會中做出回應。

柯文哲今早接受電台電話連線專訪，被問到三級警戒維持到下月12日，外界把槍口對準因為北市疫調做不好，柯表示，這是典型的政治攻擊，你說台北案例多，但新北市比台北還多，就算不能解除三級警戒，「我也不是擋在最前面。」台北感染數據明明都在下降，數據還是中央公布的。

羅秉成表示，我們共同敵人是病毒，面對這麼嚴峻疫情還要再把三級警戒延長兩周到7/12，沒有團結是不可能順利過關，大家有此共識，這過程不管怎樣努力恐怕都有不足之力，不管事中央或地方，虛心接受指教批評，「互相落氣，求進步」(台語)，不足之處虛心受教、努力改進 重點是成功，能夠攜手合作是重要前題。

羅秉成說，樂見看到柯文哲跟指揮中心指揮官、農委會主委一起開會，開到很晚，共同尋求解決北農群聚事件問題，也得到相關共識，蘇貞昌院長也說北農承銷商等人加起來有七、八千人， 在兩三天內也做完快篩、PCR等，這樣合作才能找出真正感染源，疫調當然要做得很到位，疫調做法也都要精進，不管怎樣，意見乃至批評都是為了讓整個疫情做更好、得到控制，這部分希望柯市長不要誤會，各方意見都可以共同檢討、虛心受教。