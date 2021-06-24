北市消防局八德分隊前消防員范峻恩，辦理民眾申請住宅用火災警報器補助時，為了爭取績效，竟偽填申報書及領用表，詐取價值約5萬元的245具警報器，另還涉嫌竄改同事的績效資料，台北地檢署24日依貪汙、偽造文書等罪將他起訴。

檢廉調查，范員2018、2019年間，利用消防局積極推動民眾申請補助住警器的機會，以大批不知情民眾當人頭，偽填大量申請書，製作不實審查表、領用書，詐領245組住警器，價值5萬餘元。

事情曝光後，范員遭記過調職到圓山分隊，並被禁止從事相關業務，直到2020年間「觀察期」結束，范員可以繼續辦理住警器業務，但某一次他替住戶安裝完後，發現有其中5戶民眾重複登記，竟盜用同事帳戶上網竄改資料，把績效據為己有。

檢廉去年11月間發動搜索，並約談范員到案，他原本否認犯罪，遭收押禁見後才改口認罪，並同意繳回17萬餘元犯罪所得。北檢認定范員涉犯《貪污治罪條例》利用職務詐取財務、《刑法》偽造文書及妨害電腦使用罪，24日將他起訴。