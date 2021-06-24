美軍參謀長聯席會議主席馬克．麥利（Mark Milley）日前曾經表示，大陸短期內試圖武力攻佔台灣的可能性低，美國當地時間周三（23日）他進一步闡述，所謂的短期指的是1到2年，也認為大陸奪取台灣將會極為複雜且代價高昂。

前美軍印太司令部司令戴維森卸任前曾在國會作證時表示，擔憂大陸會在未來6年內試圖採取行動併吞台灣；至上周四（17日），麥利在另一場國會聽證會上說，大陸短期內軍事攻擊台灣的可能性很低，到本周三（23日），麥利出席眾議院軍事委員會年度預算聽證會時，被議員追問他的看法，他回應時表示，對於所謂的短期內，他的定義是1到2年。

麥利指出，大陸或許會做出攻台的決定，但他不認為會突然發生，也沒有理由突然發生。他指，大陸付出的代價遠超過利益，大陸領導人和軍方對此有清楚估算，並了解為了奪取一個擁有眾多人口且有防衛能力的大型島嶼，將是極度複雜且代價高昂。

也因為如此，麥利指出，短期，亦即未來的一、兩年之內，他未看到有這樣的可能與警號。但說到「6年、8年、10 年或20年後」的話，「很多事都可能發生」，他稱，大陸明顯地正在建立能力，亦已經進行一段時間，這是毫無疑問的，對此美軍正在密切監視。

麥利也表示，確保與台灣有關的任何事物都能和平發展，且在該區域或全球範圍內不會發生衝突，也是美國國家安全利益核心，因此美方支持在台灣關係法等原則下，和平解決台海議題。