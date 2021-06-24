根據艾瑞諮詢資料統計，2015年大陸醫美市場規模為648億元（人民幣，下同），2019年增長至1769億元，年複合增長率達到29.8％。雖然受疫情因素影響，2020年大陸國內醫美市場規模增長仍有11.6％，市場規模達1975億元。

分析指出，從需求端看，醫美消費單價高，是典型的消費升級行業。《中國證券報》援引華泰柏瑞基金經理沈雪峰分析，醫美是醫療與美容的結合，行業由消費驅動，天花板更高。隨著理念進步，醫美已經走入普通大眾的生活。任何消費但凡能和老百姓的需求接軌，空間就會很大。醫美賽道有望媲美眼科、牙科，成為下一條超長成長賽道。

從大陸醫美項目滲透率（每千人中接受醫療美容療程的比率）來看，根據艾瑞諮詢資料，大陸醫美行業相比日、美、韓等成熟市場，差距相當大。2019年大陸醫美項目滲透率僅為3.6％，相比日本11.0％、美國16.6％、韓國20.5％的水準還有相當距離。

長城基金權益投資部基金經理譚小兵表示，醫美產業鏈環節很長，包括上游產品端、中游醫美機構以及下游網路平臺。產品端又包括注射類和光電儀器類。相比之下，注射類產品優勢明顯。一方面，行業門檻高，龍頭公司先發優勢顯著。

注射類產品銷售需要三類醫療器械證，外資在海外銷售的產品想在大陸國內銷售也需要三類醫療器械證，但該證審批落地一般需要3-5年甚至更長時間，行業門檻高，先發者一旦成功研發出明星產品，其他同行追趕的時間成本很高。

另一方面，注射類產品細分需求眾多，大的劃分包括玻尿酸、肉毒素、溶脂針、膠原蛋白等，像肉毒素、膠原蛋白、溶脂針及合規的水光針等在大陸尚處於藍海市場，企業發展空間非常廣闊。