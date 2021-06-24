「抗疫女神」賈永婕昨(23日)分享捐贈PAPR（動力濾淨式呼吸防護具）的神隊友名單，其中驚見韓國女團TWICE成員、台灣女孩周子瑜被點名，剛過生日的周子瑜表示願望就是希望為台灣做點什麼，便經由陶晶瑩和賈永婕搭上線捐贈物資，外界好奇周子瑜為何會認識陶晶瑩？原來全是因為陶晶瑩的女兒是周子瑜的狂粉。

陶晶瑩2019年時就透露女兒荳荳是周子瑜的超級粉絲，不僅吃飯前面要放著周子瑜的照片，隨身還會攜帶雙重護貝的周子瑜照片當護身符，上場打球前會小心翼翼把「護身符」交給爸媽，就怕傷害了偶像寶貝的照片，荳荳平時還會逼陶晶瑩看TWICE的MV，逼媽媽學會認出每個團員。

陶晶瑩女兒荳荳（左2）是周子瑜的粉絲。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

今年初陶晶瑩為了讓女兒圓夢，計畫了一趟全家到台南的旅行，過程中一家人造訪了周子瑜媽媽開的咖啡廳，陶晶瑩之後在IG貼出影片，寫下：「子瑜爸爸人真好！幫老李刮背！」，原來在李李仁身旁的男子正是周子瑜的爸爸周羿呈，而荳荳更因此得以跟心中的女神子瑜視訊聊天。

陶晶瑩今年初帶家人到周子瑜媽媽開的咖啡店。（圖／翻攝自momoleelee IG）

昨賈永婕透露，本月14日過生日的周子瑜，透過陶晶瑩聯繫上她，希望能跨海為台灣做點什麼，而這也是她的生日願望，最後大方捐了50台PAPR，讓賈永婕笑說：「我兩個女兒說她才是真正的女神，好啦子瑜也可以來我的演唱會」，而促成這樁好事的陶晶瑩，今稍早轉發賈永婕貼文，並標註老公李李仁帳號，寫下：「一起加油」。

陶晶瑩轉發賈永婕貼文。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

今中午，賈永婕再發文說：「有記者打電話來問我周子瑜認識陶子姐嗎？我說有誰不認識陶子姐呢？子瑜一定是從小看陶子姐的節目長大的跟我一樣啊」，陶晶瑩則說：「她還說我是她偶像呢～～^_^就算是出於禮貌我也深信不疑～～」。

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