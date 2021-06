消息人士透露,拜登政府周三以強迫勞動、侵犯人權為由,下令禁止美國向中國合盛矽業(Hoshine Silicon Industry Co)進口一種關鍵的太陽能板材料,另外,美國商務部亦將合盛等5家中國實體列入出口管制黑名清單。

美國商務部周三宣布將合盛矽業、大全新能源(Daqo New Energy Corp)旗下新疆大全新能源公司(Xinjiang Daqo New Energy Co)、上海東方希望集團(East Hope Group)旗下新疆東方希望有色金屬公司(Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co)、新疆協鑫新能源材料科技有限公司(Xinjiang GCL New Energy Material Co),以及新疆生產建設兵團列入出口管制實體清單,其中幾家是用於太陽板之單晶矽和多晶矽的主要製造商。

商務部表示,這些中國實體參與強迫新疆維吾爾人和其他穆斯林少數民族勞動,以及對其大規模任意拘留和監控的計畫。

此外,知情人士表示,美國海關和邊境保護局發布的「暫扣令」(Withhold Release Order)只會阻擋從合盛進口材料,不會影響大部分美國進口的多晶矽和其他矽晶產品。

另一名消息人士表示,此舉與拜登總統的氣候目標及對美國太陽能產業的支持並不衝突。

消息人士並表示,美國將繼續調查有關中國多晶矽供應商強迫勞動的指控。

根據產業報告,新疆地區約佔全球太陽能級多晶矽供應量的45%。