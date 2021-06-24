消息人士透露，拜登政府周三以強迫勞動、侵犯人權為由，下令禁止美國向中國合盛矽業（Hoshine Silicon Industry Co）進口一種關鍵的太陽能板材料，另外，美國商務部亦將合盛等5家中國實體列入出口管制黑名清單。

美國商務部周三宣布將合盛矽業、大全新能源（Daqo New Energy Corp）旗下新疆大全新能源公司（Xinjiang Daqo New Energy Co）、上海東方希望集團（East Hope Group）旗下新疆東方希望有色金屬公司（Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co）、新疆協鑫新能源材料科技有限公司（Xinjiang GCL New Energy Material Co），以及新疆生產建設兵團列入出口管制實體清單，其中幾家是用於太陽板之單晶矽和多晶矽的主要製造商。

商務部表示，這些中國實體參與強迫新疆維吾爾人和其他穆斯林少數民族勞動，以及對其大規模任意拘留和監控的計畫。

此外，知情人士表示，美國海關和邊境保護局發布的「暫扣令」（Withhold Release Order）只會阻擋從合盛進口材料，不會影響大部分美國進口的多晶矽和其他矽晶產品。

另一名消息人士表示，此舉與拜登總統的氣候目標及對美國太陽能產業的支持並不衝突。

消息人士並表示，美國將繼續調查有關中國多晶矽供應商強迫勞動的指控。

根據產業報告，新疆地區約佔全球太陽能級多晶矽供應量的45%。