鋼筋廠海光(2038)受惠鋼市熱絡，自結5月合併獲利4700萬元，每股稅後淨利0.26元，加上先前公布自結4月合併獲利6600萬元，每股稅後0.36元，合計4-5月每股純益0.62元，已經賺贏第一季的0.45元。
海光隨著鋼市持續熱度，5月營收8.03億元，月減0.3%、年增22.2%；單月稅後純益4700萬元，月減28.8%、但年增近23倍；海光前5月營收約39億元，年增17.9%；稅後純益約1.94億元，前5月每股純益約1.07元，賺贏去年整年的0.87元。
海光表示，房地產火熱、前瞻基礎建設增溫、台商回流建廠，以及都市更新等，都將帶動國內鋼筋消費量持續增加。
受惠鋼筋市場需求暢旺，海光今年首季持續獲利，也比去年同期持續成長。第一季營收22.9億元，營業淨利9675萬元，淨利8145萬元，年增2.8倍，每股盈餘0.45元，優於去年同期之0.12元。
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