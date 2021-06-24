下半年即將開跑，股市投資人應掌握哪些投資機遇呢？聯博投信股票投資策略師李長風表示，隨著景氣循環即將邁入擴張期，各類股表現不盡相同。景氣復甦初期，小型股、景氣循環類股、防禦型價值股整體表現相較佳；然而，進入景氣擴張期與成長期，則將由成長股與高品質股接棒續航。

李長風指出，拜登政府發起的「Build Back Better」三部曲總規模達5.7兆美元，從救援計畫、工作計畫至家庭計畫支撐美國經濟活動復甦，為股市後市注入一道強心針。市場預期下半年美國每季經濟成長皆可望高於6%，遠高過去十年長期平均的1.7%。雖然受疫情影響，供應鏈尚未完全復甦，將使短期市場面臨通膨挑戰，但在龐大的財政刺激政策以及企業獲利成長力道強勁之下，美股仍將是下半年掌握成長機會的核心配置之一。

觀察過去經驗，成長期是景氣循環中歷時較長的期間，可望超過4年。原先股市報酬表現動力來源主要是由本益比擴張推動，但進入成長期後，將轉由EPS成長接棒支撐股市表現，仰賴企業盈餘成長弭平評價面可能面臨的修正。目前市場共識2021年S&P 500指數成分公司之獲利成長將可望增加56%，且在未來1-2年間仍維持兩位成長動能，因此投資人與其追逐短進短出的機會財，不妨持續佈局成長股掌握長期趨勢。

李長風認為景氣邁入成長期，短期通膨升溫與市場波動上升是投資人將共同面對的挑戰。此時追求報酬與控制波動同等重要，而高品質類股可望增加投資組合的韌性。科技、醫療與消費等產業具較高毛利率，因應不同市況的挑戰仍保有較佳的議價能力與獲利能力，有機會持續繳交亮眼的企業獲利表現。