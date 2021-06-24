上海市人社局23日發布消息稱，上海將從2021年7月1日起調整最低工資標準，月最低工資標準從2480元（人民幣，下同）調整到2590元，增加110元；小時最低工資標準從22元調整到23元。

今年以來，上海、北京、天津、江西、黑龍江、陝西、新疆、西藏至少8地上調最低工資標準。此外，多地明確調整並醞釀有關方案，廣大打工者將切實受益。截至目前，上海、北京、廣東、天津、江蘇、浙江6省份的第一檔月最低工資標準超過2000元。其中，上海最高為2590元。

據了解，月最低工資標準適用於全日制就業的勞動者，勞動者在法定工作時間或依法簽訂的勞動合同約定的工作時間內提供了正常勞動的，用人單位支付的月工資不能低於月最低工資標準。

上海市人社局指出，上海月最低工資標準不含勞動者個人依法繳納的社會保險費和住房公積金，由用人單位另行繳納。

勞動者延長工作時間的加班費、中夜班津貼、夏季高溫津貼及有毒有害等特殊工作環境下的崗位津貼以及伙食補貼、上下班交通費補貼、住房補貼也不作為月最低工資標準的組成部分，由用人單位另行支付。

根據《最低工資規定》，最低工資標準每兩年至少調整一次，確定和調整月最低工資標準。上海此前調整最低工資標準是在2019年4月1日。

今年第2季度以來，多地上調了最低工資標準。江西、黑龍江、新疆、陝西第一檔最低工資分別上調至每月1850元、1860元、1900元、1950元。

還有一波調整在路上，7月1日起，天津、西藏最低工資標準將上調至每月2180元、1850元。8月1日起，北京市將調至每月2320元的新標準。總體看，各地漲幅在每月80元至200元不等。此外，安徽、吉林、廣東也明確表示今年將上調。