中國公安部24日在北京舉行記者會，通報大陸公安機關禁毒工作成效。據統計，35歲以下吸毒人員數量較2016年底下降44.8％。2017年以來，全大陸累計破獲毒品犯罪案件39.7萬起，抓獲嫌疑人51.1萬名，繳獲毒品278噸。不過，肅毒警察也有33人殉職犧牲、64人因公負傷。

大陸國家統計局調查，2020年全大陸禁毒工作群眾滿意度達到96.96％。中國國家禁毒辦常務副主任、公安部禁毒局局長梁雲指出，公安機關針對大陸一些地方製造合成毒品犯罪一度猖獗的嚴峻形勢，持續開展「除冰肅毒」專項行動，全鏈條打擊制毒犯罪，有力遏制規模化製毒活動。2017年至2020年，全大陸累計破獲毒品犯罪案件39.7萬起，抓獲嫌疑人51.1萬名，繳獲毒品278噸。

公安機關還全面實施《關於加強新時代全民禁毒宣傳教育的指導意見》，推廣青少年毒品預防教育平台，23萬所學校的9960多萬名學生接受毒品預防教育，在校學生禁毒知識知曉率達96％以上；在全社會營造了「健康人生、綠色無毒」濃厚氛圍，吸毒人員增幅大為減緩，35歲以下吸毒人員數量較2016年底下降44.8％。

梁雲指出，大陸公安機關連續5年開展社區戒毒社區康復工程，推行吸毒人員網格化服務管理，認真落實戒毒治療、康復指導、關懷救助、就業扶持措施，累計執行社區戒毒社區康復89.4萬人次，有效減少因吸毒引發的肇事肇禍、「兩搶一盜」案件大幅減少。

梁雲稱，2017年以來，全大陸禁毒員警有33人犧牲、64人因公負傷。受全球毒潮氾濫等多種複雜因素影響，下一步將以整治突出毒品問題為目標，以禁毒重點整治、示範創建和農村毒品治理為載體，堅決打好禁毒戰爭。

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