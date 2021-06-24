中華民國網球協會表示，23日晚間收到國際網球總會（ITF）來函，37歲寶島名將盧彥勳遞補獲得東京奧運參賽資格，將是盧彥勳連續第5屆征戰奧運殿堂。

盧彥勳2018年以肩膀傷勢申請受傷保護排名，目前報名賽事可以受傷前的71名來排，目前正在英國備戰溫布頓草地網球錦標賽，之前ITF給各國網球協會的第一階段東奧參賽資格名單，盧彥勳是男單候補第二順位，近期西班牙納達爾（Rafael Nadal）、奧地利提姆（Dominic Thiem）先後宣布不打奧運，還有一些排名較高的選手也因為新冠疫情造成旅行、檢疫不便打算放棄奧運，中華網協再度收到ITF回覆，盧彥勳已經順利遞補獲東奧資格，是中華隊自1996年亞特蘭大奧運起，連續7屆都有網球選首進軍奧運，盧彥勳更是從2004年雅典奧運起，連續5屆奧運叩關。

中華網協代理秘書長王凌華透露，ITF並請協會代為協助確認選手是否參賽，盧彥勳已經給予肯定答覆，並選擇要和莊吉生搭擋男雙，網協這邊也會幫忙提交報名名單，除了盧彥勳這邊，也會提報男雙謝政鵬／楊宗樺，女雙詹詠然／詹皓晴、謝語倢／許絜瑜三組搭擋，就等國際網總7月5日回覆。