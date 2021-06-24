嘉義市教育處鼓勵學生回校分流刷卡借書，暑假宅在家過書式生活好防疫。（嘉義市政府提供）

暑假來了，嘉義市首創「與美叮式」借書，全市國中小學生自6月30日至7月2日，可以分流回學校借書，市府教育處長林立生表示，採取「與美叮式」嘉e期間限定的借閱書籍方式，「叮」即是「嗶一下就好」，1次借10本，借期2個月。

嘉義市長黃敏惠表示，學生線上學習一個半月了，暑假來了，嘉義市學校的圖書館藏書有近80萬冊，多元豐富的藏書提供孩子借閱，讓孩子持續自主學習，閱讀力提升學習力。

林立生表示，利用學校公共開放空間的晒書區，採取「與美叮式」嘉e期間限定的借閱書籍方式，將書籍放置於公共空間，拉出動線、限制人流數，書不動、孩子移動，學生用嘉e卡操作自動借還書系統，借書後立即離開，鼓勵家長陪孩子在家閱讀，減少外出，做好防疫。

市府教育處表示，所謂「與美叮式」的借書方式，符合中央疫情指揮中心的規定，由1位家長陪同，校方將書籍放在公共空間，設計動線，借書的學生全程戴口罩，選好書後刷卡借走，並透過School＋推播通知借書，1次僅限4人進入書庫，每梯次借書時間10分鐘，借書期限2個月，每人每次限借10本。