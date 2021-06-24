全台自5/19開始實施三級警戒，如今一延再延，目前確定會延後至7/12。對此，一名網友好奇發問，依照台灣目前的情況，三級警戒要延到何時？貼文引發熱議，不少網友表示，樂觀來說至少要等到中秋節，另也有人認為疫苗覆蓋率不高，解了也是白搭，一定會再封起來的。

一名網友昨在PTT上發文表示，早就知道6/28不可能會解封，中央流行疫情指揮中心昨天（23日）果然宣布三級延長至7/12，但他認為到時候肯定會繼續再延後，不知道大家怎麼看？依照台灣目前的情況，三級警戒會延到幾月？

貼文引起熱烈討論，綜合網友的留言發現，多數人認為至少要等到中秋節後，「快的話，可能父親節完或中秋節後」、「至少中秋節」、「覺得九月跑不掉」、「九月以前吧！幸運一點或許八月以前」、「中秋過後、雙十之前」、「樂觀評估要九月之前」、「 起碼也要9月吧！」

另也有網友認為，疫苗施打率是解封的關鍵，「九月，二劑沒60%以上擋不住Delta病毒」、「疫苗覆蓋率不高，解了都是白解」、「可能要等疫苗打到差不多為止」、「疫苗如果沒辦法普打，希望封到9月、10月」、「看疫苗何時到貨」、「依照目前這種疫苗施打率，年底吧！」