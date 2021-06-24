精密機械金屬加工大廠時碩工業，來自高階越野自行車及電動自行車齒盤、半導體訂單續增，加上國際油價上漲帶動工業儀表等工業應用需求增溫。法人預估，時碩第二季營收及獲利優於去年同期，全年營收力拚兩位數成長。

時碩今(24)日小漲0.50元而以46.0元開出，開盤1個小時，成交放量，股價推升至漲停50.0元，大漲4.5元。

時碩5月合併營收3.42億元，年成長81.0％，前五月合併營收18.42億元，年增幅32.53％，雙雙創同期新。時碩主管表示，時碩5月合併營收年增幅達81％，主因是時碩工業應用訂單持續成長，高階越野自行車及電動自行車齒盤、半導體訂單持續增加，國際油價上漲帶動工業儀表需求增溫所致，大陸無錫及西安廠生產汽車零組件出貨受汽車業缺晶片及缺櫃雙重影響，預估第三季出貨逐漸恢復正常。

時碩主管指出，時碩以往6月出貨均優於5月，今年工業應用占比提升，汽車零組件出貨因汽車業缺晶片、外銷則為大陸塞港及缺櫃所苦，平添變數。