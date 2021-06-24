教團與大學教師紛紛呼籲，將大專校院教職員納入第7類疫苗施打對象。台大國企系教授陳厚銘認為，如今疫苗施打亂象主要出自疫苗嚴重不足，不管政府怎麼做，沒有被納入優先施打的民眾一定都會有意見，政府在排序歸類時要非常謹慎，否則會有反效果，因此建議中央，處理疫苗排序時，決策機制應具透明及可問責性，才能取信於民衆。

「現在比較大的問題是民眾對政府失去以往的信任」，陳厚銘表示，目前疫苗分配施打排序，還停留在里長造冊等通知階段，顯示政府在數位治理還差一大截，希望唐鳳政委負責設計的「疫苗接種預約平台」趕快上線，加速政府治理數位轉型，同時也希望經過這一波疫情侵襲後，能徹底改變台灣經濟的型態和面貌，真正邁向低接觸經濟暨無接觸服務的年代。

對於大專校院教職員納入第7類施打疫苗對象，陳厚銘指出，大學師生活動範圍較廣，南來北往，出入分子相對也比國中小學複雜，而且大學老師不只敎學，還需投入研究與服務，尤其是社會科學領域的老師，常要進行場域研究，需與民眾近距離的互動，「就連主管大專院校的教育部，倘若不曾在大學任職過，對大學的生態也非全然了解」，實有必要，將大專校院納入第7順序疫苗施打對象，以免成為校園防疫破口。

陳厚銘提到，目前政府對疫苗布局缺乏戰略目標，對疫苗施打的安排，忽視知識工作者對「國家安全及社會機能運作」的貢獻，因此建議指揮中心專家諮詢小組，除了原有醫療公衛防疫專家群外，亦應納入法律、心理、管理、社工、經濟、談判等社會科學領域的學者專家。