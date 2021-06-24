亞系外資出具最新報告，指出近期智慧型手機需求雖出現雜音，但IC測試載板廠雍智科技(6683)受惠獲得更多專案訂單，市占率提升將帶動今年單季營收逐季創高，調升今明兩年每股盈餘（EPS）預期8～12％，維持「買進」評等、目標價自450元調升至475元。

雍智股價5月中下探237.5元的11月低點，隨後止跌震盪回升，昨（23）日放量飆升8.26％，今（24）日續開高上漲3.11％至365元，回升至2個月高點，截至午盤維持逾1％漲幅。三大法人本周轉站多方，迄今累計買超235張。

雍智2021年前5月營收5.91億元、年增達32.14％，續創同期新高。首季稅後淨利達1.1億元，季增達24.69％、年增達61.44％，每股盈餘（EPS）4.06元，同步改寫歷史新高，表現優於預期。

亞系外資指出，身為中介層載板客製化測試設計商的雍智，透過聯手旺矽等探針頭（Probe Head）供應商取得聯發科認證，下半年獲得更多智慧手機系統單晶片（SoC）、物聯網（IoT）和Wi-Fi晶片測試載板訂單，近期調查顯示將有超過3個新專案陸續啟動。

亞系外資表示，先前預期雍智將在聯發科的部分智慧手機SoC單品（SKU）中獲得20～30％訂單，目前看來狀況更樂觀，除了中低階外亦包括部分高階單品，使雍智在部分單品取得逾半數的測試載板訂單，且在物聯網、Wi-Fi等非智慧型手機領域亦有新專案進行中。

亞系外資預估，雍智進行中的專案尚有超過2億元的未消化訂單，由於後續需求訂單均相同，將在今年底至明年對雍智貢獻更高的毛利率，使明年毛利率可望維持59％水準。而旺矽的微機電（MEMS）探針卡拓展計畫，將是顯示後續相同訂單需求的關鍵領先指標。

亞系外資認為，雍智在智慧手機系統單晶片、物聯網及特殊應用晶片晶片專案的市占率成長，將帶動第三、四季營收分別季增13％、9％，使今年單季營收逐季創高，將今明兩年每股盈餘（EPS）預期分別調升8％、12％，目標價自450元調升至475元，維持買進評等。