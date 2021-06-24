東京奧運已邁入倒數階段，中華電(2412)MOD、Hami Video也蓄勢待發，預計從7月23日本屆奧運開幕典禮起鳴槍起跑，今年因為疫情關係，透過線上觀看奧運的觀眾數勢必比以往激增，預計將帶動中華電MOD一波明顯的申辦潮，

疫情帶動各家電信業者搶攻OTT版圖進展加速，中華電MOD用戶目前200萬、OTT付費40萬，中華也期望透過東奧的帶動，讓4K加值用戶可以拚增加30~40萬，現在MOD的4K用戶有100萬，相信今年MOD營收、獲利會有明顯的成長。

中華電表示，針對即將登場的東奧，中華電MOD和Hami Video將推出全台最豐富的一站式奧運專區，收錄中華隊從北京、倫敦到里約奧運的珍貴畫面，加上各國頂尖名將的精彩表現，還有每屆奧運最受矚目的開幕典禮，總計近600小時，今年更將客戶喜愛的「回看」功能升級為「熱點回看」，只需一指操作即可回顧精彩瞬間，其他熱門功能還有完整賽程表、獎牌榜、中華隊奪牌快訊與選手專區、原音及中文製播頻道等，讓客戶搶先掌握參賽名單，隨時掌握賽程動態。

另外，中華電也獨步全台為MOD、Hami Video客戶搶先推出4K超高畫質直播，清晰呈現台灣英雄們的一舉一動，Hami Video運動館/電視館/5G館客戶還能透過VR模式更加沈浸在奧運現場的氛圍，提供客戶隨時隨地利用各式裝置無縫收看。