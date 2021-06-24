國內新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗到貨情況不如預期，慈濟基金會昨遞件申請500萬劑BNT疫苗緊急進口，但衛福部長陳時中卻稱，一次太多單位進行，會引發困擾，引發批評。對此，行政院發言人羅秉成今替陳時中緩頰表示，國際疫苗採購相當複雜且困難度高，陳時中的意思是現在專注在專案進行，尋求成功採購疫苗的方法。

針對濟基金會昨遞件申請500萬劑BNT疫苗緊急進口，卻無法與先前已獲政府授權的台積電與鴻海永齡基金會併案處理，引發關注。

對此，羅秉成表示，台灣疫苗孔急，感謝民間團體、企業貢獻力量協助取得疫苗，讓我們疫苗供應能盡快得到充分供給，但台積電跟鴻海採取專案進行，因為在緊急需求加以評估可行性跟機會，此採購方式在國際少見。

羅秉成說，其他民間欲採購疫苗的計畫，之所以無法與鴻海、台積電專案併案處理，是因為條件不盡一致，無法把每個案子一概而論，必須是申請情況而定。

對於陳時中稱民間企業採購疫苗案，若一次太多單位進行會引發困擾，羅秉成說，國際疫苗採購複查且難度高，現在專案積極在尋求成功方式，優先專注處理專案，是此時此刻更重要的事情，並非其他申請案會造成困擾。