前副總統呂秀蓮今披露，「世界和平評審委員會」及「世界和諧基金會」昨天聯名致函蔡英文總統，願意協助台灣洽購3000-5000萬劑嬌生或輝瑞疫苗，並強調有特殊管道可聯繫兩家藥廠，可以為台灣爭取到絕對最新、原廠包裝、交貨迅速。

呂秀蓮表示，相信蔡總統會積極與兩人聯繫，超越黨派跨越藍綠，呼籲政府把新鮮、可靠疫苗，早日運進台灣。

呂秀蓮今透過臉書直播宣布這個消息，她指出，疫情發生至今，代表600個家庭因為疫情喪失親人，有些長者在第二次世界大戰為家庭、社會、對抗國民黨一黨專政，犧牲奉獻，今年5月疫情爆發至今沒平息、疫苗短缺。

她說，當然很感激日本、立陶宛、美國援助，但也是大旱望雲、也是杯水車薪；台灣有2千3百60萬人，加上外籍移工，大部分的疫苗都需要打兩劑，需要的量非常大，絕不是目前政府掌握的。

她說，看到企業界、宗教界很熱心的想協助政府，甚至願意自掏腰包購買捐助，但是一波一波到現在，只聞樓梯響仍不知道疫苗在何方。

她指出，昨天總統府應該有收到一封信，「世界和平評審委員會」及「世界和諧基金會」昨天聯名致函蔡英文總統，詢問是否需要他們出面協助，在最短時間幫台灣購買疫苗。

她說，這兩個基金會的理事長，一位是韓裔美籍的國會議員遺孀、一個是現任會長，是華裔美籍，聯名寫信給蔡總統，說有管道可以替台灣買到3000到5000萬份疫苗，有特殊管道可以聯繫嬌生及輝瑞，輝瑞被公認品質很好，嬌生只打一劑，保證能夠為台灣希望能為台灣能夠爭取到疫苗絕對最新、原廠，交貨日期非常迅速，

她指出，這兩個國際的團體，「世界和平獎評審委員會World Peace Prize Awarding Council」創辦於1989年，而「世界和諧基金會World Harmony Fundation」創辦於2005年，這二個國際性組織均由美國前資深國會議員Lester Wolff及Robert Leggett共同創辦，前者擔任美國眾議院亞太小組主席，後者擔任軍事委員會主席。兩位資深國會議員生前摯愛台灣，多次訪台。

呂秀蓮說，Robert Leggett 眾議員已故多年，該世界和平基金會由遺孀韓裔美籍Dr.Suzi Park Leggett主持，而Lester Wolff眾議員於今年5月12日以103歲告別人寰。世界和諧基金會現任主席為華裔美籍劉藩先生。

呂秀蓮說，除了新冠病毒，還有更可怕印度及南美洲的變種，這是一場病毒跟人類的非典型世界大戰，疫苗是最好武器，但是有很複雜理由，台灣政府宣稱已購買3000萬份，但是目前都是靠日本及美國濟助。

她指出，因為這兩個基金會創辦人生前都摯愛台灣，雖然都已經在天堂，這兩個基金會繼承兩人的遺愛及遺志，總統府應該收到這封信，她分享這消息，無論藍綠超越黨派，生命只有一回，愛是跨國界，感謝美、日及立陶宛及兩位在天堂的國會議員，過去愛台灣，現任接班者也願意愛台灣。