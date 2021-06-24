新冠肺炎快篩劑近期通過核准上架，時力立委陳椒華今日召開線上記者會表示，衛福部核准且市面上的產品價格，從3百多元至上千元不等，但國外只要約百元就買得到，政府應該想辦法提供給國人準確且價格合理的產品。衛福部食藥署藥妝組副組長錢嘉宏回應，會多核准價格較低的抗原率篩劑。

陳椒華指出，衛福部不能只是允許快篩試劑於藥局、便利商店販賣，也要追蹤快篩劑的實際準確率，請廠商提供定期報告，或委託專業單位抽驗檢查。另外，也應加強宣導快篩產品的使用注意事項，讓民眾知道快篩劑使用方式，也要管理陽性反應廢棄物的處理。

陳椒華建議，請廠商在販售點播放操作使用影片，或在產品陳列處有明顯的QRcode可連結觀看影片或使用須知，可自己先看再決定是否購買。衛福部或疫情指揮中心也可以來作居家快篩的電視宣導影片播放，加強相關衛教。

陳椒華說，目前國內快篩劑價格約3百多元至上千元不等，但國外百元左右就買得到，希望能提供給國人價格合理的商品。錢嘉宏回應，價格是由廠商自行訂價及市場機制，食藥署會多核准價格較低的抗原快篩試劑。

錢嘉宏也表示，準確率以送審文件判斷，會請廠商檢附驗證資料，至於已核准的居家快篩試劑說明書、操作影片、指引和懶人包均已放在食藥署官網防疫專區。