清水警友辦事處主任蔡長霖以長霖建設董事長個人名義特別捐贈200個。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警友辦事處主任蔡長霖以長霖建設董事長個人名義特別捐贈200個。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水警分局清水警友辦事處主任蔡長霖，有感於員警執勤時常直接面對民眾，為防疫前線人員，接觸感染風險相對較高，23日以長霖建設董事長個人名義特別捐贈200個防護面罩力挺員警。另外，清水警友辦事處日前也發給每位員警600元禮券，慰勞連警察節都堅守崗位的波麗士。

清水警分局清水警友辦事處主任蔡長霖也是長霖建設董事長，有感於員警執勤時常直接面對民眾，為防疫前線人員，接觸感染風險相對較高，為讓員警執勤更有保障，23日以長霖董事長個人名義捐贈200個防護面罩，力挺清水警分局員警以提升防護設備降低染疫風險。

另外，清水警友辦事處也為表達感謝及慰勞連警察節也都堅守崗位，持續維護治、交安工作更努力杜絕疫情員警們辛苦，日前也發給每位員警600元禮券。

身兼清水警友辦事處主任及長霖建設董事長蔡長霖表示，疫情期間，清水警分局員警配合政府各項政策，協助執行取締未戴口罩、室內、外違規群聚及各種宣導等等，對於轄區治、交安工作未因疫情而鬆懈，全力守護民眾安全杜絕疫情傳播，對於無私奉獻與全力付出，將以行動力挺員警，做為清水警方後盾，藉由提升防護裝備，讓員警都能平安渡過疫情。

清水警分局長張啓祥表示，感謝長霖建設蔡長霖董事長捐贈防護面罩及禮券，對於警方執勤辛勞給予支持與肯定，讓員警在執勤時能多一份保障，做好防疫、治安、交通等工作。

張啓祥同時呼籲民眾應勤洗手、外出戴口罩、避免群聚並配合市政府各項政策，共同做好防疫工作，讓疫情早日遠離。