聯發科旗下「晨矽科技」2015年日併購影片處理晶片廠曜鵬，時任曜鵬的財務長許朝嘉被控提早進場買股，並在重訊公開後出脫持股套利，涉嫌內線交易，去年5月遭搜索約談。台北地檢署偵查後，認為無法證明許事前知悉併購消息，且買股日期也在重大消息成立之前，24日依罪嫌不足處分不起訴。

同被列為被告的曜鵬時任副總兼發言人莊振添、時任監察人李仲凱及3名親友，北檢也認定罪嫌不足，今處分5人不起訴。

檢調獲報，晨星2015年間透過全資子公司晨矽科技，宣布以每股37元收購曜鵬，預定同年4月9日發布該重大訊息，許朝嘉因職務機會事先知悉此利多消息，從同年2月起提早進場，陸續購買曜鵬股票80張，直到重大消息公開後，再陸續出脫54張，套利84萬餘元，涉嫌內線交易。

另外，莊振添、李仲凱也被檢舉將消息提前洩露給親友買股，檢調去年5月7日發動搜索，約談許朝嘉等人到案，檢察官複訊後諭令許30萬元交保，其餘人則以10萬元交保。

檢察官調查發現，董事會決議併購案，並將資料送櫃買中心當天，許朝嘉人在泰國，並未出席，且他買股時間都是在併購重大消息成立之前，重訊公布後也未將股票全數出脫，加上董事長顏志展證稱，不記得是在何時將併購消息告知許，遂認定許罪嫌不足。

檢察官另勘驗莊振添及其親友手機，找不到有提前洩露併購消息的證據，且親友後來賣股獲利，也未與莊朋分；而顏志展證稱李仲凱未提前知道併購消息，李的親友也證稱，認為李擅長投資股票才跟著學習，李從未提及併購的事情，因此也依罪嫌不足，處分莊、李及親友5人不起訴。