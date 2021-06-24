【LIVE直播】防疫疲乏人車湧現！指揮中心最新說明｜2021.06.24

新冠肺炎本土疫情未歇，國內今日新增129例本土個案及1例境外移入。確診個案中再增6例死亡，累計死亡數正式突破600人，合計有605人死亡。指揮官陳時中說，近期案例數變多，和幾個群聚有關，現在的數目基本上來自長照機構等，北農也有1例，希望把群聚事件快速掌控、匡列。

今日新增的129例本土病例，有73人是居家隔離、檢疫期間或期滿者，為64男、65女，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月4日至6月23日。個案分佈以新北市54例最多，其次為台北市35例、基隆市9例、桃園市7例、屏東縣及高雄市各6例、苗栗縣及新竹縣各5例、南投縣2例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源，2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

圖為今日新增個案分布縣市。（中時新聞網製圖）

至於境外移入個案，案14386為本國籍60多歲女性，於6月9日自巴西返臺，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，6月22日檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

解隔離人數達到71.7%。（指揮中心提供）

另今日也新增6例死亡個案，去年至今累計死亡數正式突破600人，達到605死。新增死亡個案為男性5位、女性1位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月11日至6月4日，確診日介於5月15日至6月5日，死亡日介於6月18日至6月23日件。

這波本土疫情（5月11日至6月22日），共累計1萬2958名確診個案，其中已有9288人解除隔離，解隔離人數達確診人數71.7%。去年至今，國內共累計1萬4389例確診，分別為1167例境外移入，1萬3169例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增1例空號病例(案10029)，累計102例移除為空號。

圖為確診病例發病、採檢趨勢。（指揮中心提供）

總死亡數則有605例，其中597例本土，個案居住縣市分布為新北市304例、台北市237例、基隆市19例、桃園市15例、彰化縣9例、台中市4例、宜蘭縣、新竹縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。