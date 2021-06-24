中國外交部駐香港特派員公署微信公號24日午後發布〈外交部駐港公署正告美西方反華政客：休拿新聞自由說事，中方不吃這一套！〉，針對美西以新聞自由為由，持續攻擊《香港國安法》與中共中央和特區政府，揚言集體制裁一事，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。

全文如下：「針對一小撮美西方政客肆意違反國際法和國際關係基本準則，以新聞自由為藉口，持續攻擊《香港國安法》並抹黑中央和特區政府，甚至揚言糾集起來付諸制裁，擺出一副強權、霸權的嘴臉，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。」

發言人說：「《香港基本法《和《國安法》明確保護香港居民依法享有的權利自由，包括言論和新聞自由。但世界上沒有凌駕法律之上的新聞自由，任何個人和機構不得藉新聞自由之名，行危害國家安全、破壞社會穩定之實。這既是法律原則，也是國際社會通行慣例。

發言人稱：「美西方一小撮政客氣急敗壞、賊心不死、屢次三番跳出來為有關嫌犯包庇開脫，不停向中央和特區政府潑髒水、扣帽子，再次暴露出他們見不得香港穩、看不得香港治的反中亂港政治圖謀。任何試圖打『香港牌』來破壞香港繁榮穩定、遏制中國發展的行徑，都是螳臂擋車，註定失敗！」

發言人強調：「《國安法》權威不容挑戰。中方維護國家主權安全和發展利益的決心堅如磐石，全面準確貫徹『一國兩制』的決心堅如磐石。隨著《國安法》實施和完善選舉制度落地，香港已經翻開撥亂反正、良政善治新篇章，無論外部勢力說什麼、做什麼，都無法阻撓『一國兩制』行穩致遠的歷史大勢和香港更加繁榮穩定的美好未來。」

發言人敦促美西方反華政客認清現實，擺正位置，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止以任何藉口干預香港事務、干涉中國內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳。