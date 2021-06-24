台股今(24)日以平高盤開出後震盪上揚，盤中一度漲逾百點，航運股再度揚帆，長榮、萬海、新興攻上漲停，鋼鐵助攻，終場加權指數以17407.96點作收，上漲71.25點，成交值4163億元，台積電開高走低，收在590元，下跌5元。

美股周三漲跌互見，台股開盤以17358.57點、上漲21.86點開出，開盤不久指數一度翻落到平盤以下17319.89點，下跌16.82點，隨即緩步上揚，最高來到17439.63點，上漲102.92點，台積電以598元開高後，遭遇賣壓，翻跌至589元，下跌6元，聯發科也開高945元，盤中翻跌至927元，下跌14元，聯電則開低震盪走高，盤中來到53.6元，上漲0.2元。

友達今除息0.3元，開盤以24.3元開出，迅速完成填息，群創、彩晶也開高，面板族群走勢震盪，在平盤上下浮浮沈沈。

昨日有16檔跌停的航運股今開盤仍顯疲弱，9點30分過後隨著萬海攻上漲停且鎖死，航運族群重整旗鼓，受惠散裝航運報價指標BDI反彈，散裝、貨櫃族群同步走揚，萬海、新興、志信、中航、台驊投控等陸續亮燈漲停，一度被打到跌停的四維航跌幅也逐漸收斂。

鋼鐵股續強，聚亨、威致、海光都站上漲停，中鴻、官田鋼也有半根漲停板，其他傳產原物料族群以橡膠類股表現最佳，類股漲幅逾4%，南帝也亮燈漲停。