北農爆發54例群聚感染，北市府22日上午8時起，針對4000多人進行造冊篩檢，但篩檢速度與疫苗施打效率挨轟「不如新北」，且北農成員複雜，加上部分承銷人頻繁更換，名冊上恐有黑數，未納入實質在市場活動的人。北市議員王世堅也建議，只要北農相關人士進到北市範圍，包括篩檢、施打疫苗和收治，都應該是台北市的責任。

王世堅質疑，北市明明醫療資源充足，在疫苗施打效率上卻輸新北市，人家1、2天內全部搞定，北農一市、二市成員約4000人，結果造冊和施打問題頻傳，資料搜集又礙於平時各市場未落實註記，再加上承銷人可能有所變換，還有臨時支援拍賣的人，成員相對複雜。

王認為，只要有在市場出入就要篩檢並施打疫苗，無論戶籍在哪，但事實上也有許多人卻未在資料內，如新北有位發燒司機就是這樣，現在協助施打疫苗時，衛生局也該將不在資料內的人加以註記，才知道有誰實質在市場內活動。

王也要北市擔起地域責任，只要北農相關人士進入台北市的地界內，不要以戶籍來分，不是說他是高雄人就要回高雄就醫，沒有這個道理，只要進入台北市範圍，包括篩檢、施打疫苗跟收治等措施，應該就是台北市的責任。

衛生局長黃世傑指出，現在已成立市場專案，朝擴大篩檢、疫苗施打的方向前進，他也說新北動作的確快，今日清晨已規定要有快篩陰性證明才能去，往後也會在此設快篩站，這幾天也和中央開會，畢竟北農人來人往，疫調方面不容易，但中央地方昨日都有共識。

聯合醫院總院長黃勝堅也說，前天晚上10點接到命令後，聯合醫院立刻在8小時內召集12線醫護人員，從上午做到凌晨2點，目前造冊4000多人應該做完了，但「找人來篩」才是目前的困境，明明醫療量能夠卻沒人來，主因是大家生活習慣不同。

但北市議員陳建銘反批，醫療團隊應和北農對一下時間，因為北農工作同仁是從一大早到下午，他們是在半夜的工作行為，也說目前中央配發的疫苗很少，建議讓所有符合資格的人都來篩、打疫苗，不夠再跟中央要，免得讓人講說「捨不得打」。