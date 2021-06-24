台北市疫情未解，醫護人力吃緊，市府還因此發出招募令，期能補足醫療量能，日前傳出有醫護到篩檢站支援，薪水卻未如期入帳，讓議員直呼誇張，竟未善待第一線工作人員，但北市聯合醫院擔保，絕不會虧待院內醫護，至於義勇軍則因勞健保等關係，會將薪資合併在7月初一起核發。

台北市議會今排定警政衛生委員會。（截圖自網路）

北市議員陳建銘質疑，有支援篩檢的醫護向他陳情，說許多人都未領到6月份的薪資，這恐怕只是冰山一角，因為連支援者都沒領到，相信領不到錢的人更多，感嘆醫護這段時間無私無我的奉獻，卻沒有任何回報，連社區篩檢站的補助金費也沒下來。

聯合醫院副總院長黃遵誠指出，6月薪水是7月5日才會入帳，他擔保聯醫人員薪水絕對沒問題，猜測陳情人應是接受徵召的義勇軍，由於他們是5月下半旬才報到，也有加退保相關問題，6月薪水將會併在7月5日一起發放，因為上工日僅有10幾天，強調後續會向醫護說明清楚。

另外，北市議員王世堅指出，疫情爆發這一個半月來，北市收治大量新冠肺炎患者，當時社會上還一度盛傳，說雙北醫療資源匱乏、醫院量能不足，甚至連醫護人員都出現退離職潮。

聯合醫院總院長黃勝堅表示，大家相當關注護理師離職狀況，統計1月至5月底，分別有30、23、23、35、15人，反而5月是最低的，醫師部分則為14、4、3、5、6人，整體而言5月離職潮是最低峰，包含行政、各式人員亦然，也說這樣的趨勢是常態，沒有特別增加。

黃坦言，5月13日到24日，聯合醫院承擔大部分新冠肺炎個案，因其他醫院量能尚未打開，真的快炸鍋了，但5月25日量能其他醫學中心陸續有補進來，截至上周為止，聯醫5院區內共收治約350位確診者，這禮拜有慢慢下降，目前約有275位。