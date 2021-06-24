印尼COVID-19疫情因Delta變種病毒加劇，打過疫苗的醫護都難逃確診。不過疫情嚴峻的中爪哇省古突史（Kudus）當地衛生單位表示，打過疫苗的確診醫護多已痊癒並重返崗位。

雅加達環球報（Jakarta Globe）引述古突史衛生局局長巴岱（Badai Ismoyo）指出，古突史當地308名接種過北京科興（Sinovac）疫苗仍確診的醫護，上週都已康復，顯示科興疫苗對預防傳染性更強的Delta變異株（最先出現於印度）免於重症或死亡，仍具防護效果。

巴岱在18日發出的聲明裡說：「90%的自我隔離醫護人員，今天已能重返崗位，是個令人振奮的新聞。此外這也顯示，他們接種的疫苗真的能預防重症。」

古突史的COVID-19疫情既快又猛，令衛生官員懷疑海外歸國的移工恐將傳染力更高的病毒變種帶回國內。位於日惹（Yogyakarta）的Gajah Mada大學上週分析34 件古突史當地的樣本，發現28件是Delta變異株，證實官方的擔憂不假。

巴岱表示，大部分當地醫護已在今年1到3月全國接種時打過疫苗。截至6月17日，當地6085名醫護人員幾乎全都至少打了一劑，當中5888人完整打完兩劑，接種的都是科興疫苗；科興占印尼疫苗供應約9成。

他說：「當中僅308名醫護確診，比例僅約5.1%，且大部分人都已痊癒並已重新投入工作」。

當地一間醫院院長阿布杜阿濟茲（Abdul Aziz Achyar）表示，他們院內共有153名醫護確診，僅11人需住院約占7.1%，86人自我隔離後已返回工作，剩下其他確診者則更早就康復。

雅加達郵報（Jakarta Post）21日報導，中國已供應或準備供應給東南亞國家協會（ASEAN）的疫苗數達1.2億劑，約為美歐透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）提撥東南亞疫苗量的4.8倍。

一份彙整全球疫苗免疫聯盟（GAVI）與東協各國數據的統計顯示，柬埔寨與印尼籌獲的疫苗裡9成來自中國，寮國與菲律賓則分有89%及60%的疫苗來自中國。

疫苗接種普及率名列前茅的智利，月前疫情復燃時也有人質疑科興疫苗的效力。智利施打的疫苗中約9成是科興，只有約7%是輝瑞（Pfizer）&BNT疫苗。

不過英國醫學期刊（BMJ）引述邁阿密大學專家陶頓（Michael Touchton）指出，智利疫情復燃主要是因政府實施大規模接種後太過樂觀，太快解封，以致國內旅遊造成疫情擴散。

智利大學傳染病專家柯特斯（Claudia Cortes）也說：「大規模接種之初，政府給人的訊息是疫苗上路，疫情很快便能告終，以致所有人放鬆警覺、不戴口罩，又開始大規模聚會。」

此外當時接種疫苗的民眾大多只打了第一劑，柯特斯說，錯誤在於政府沒有明確告訴民眾應施打完兩劑的重要性；泛美衛生組織（PAHO）主任埃蒂安（Carissa Etienne）更呼籲美洲各國政府，防疫不能只靠疫苗。