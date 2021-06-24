大陸女神楊冪和劉詩詩因合作《仙劍奇俠傳3》成為好閨密，不過之後鮮少同框，屢傳出不合，更被外界酸塑料姐妹情，直到去年開始交情回溫，劉詩詩先是去探班楊冪，今年6月初又一起參加時尚雜誌活動，讓網友相當感動，現雜誌官方又釋出活動花絮影片，雙姝互動再次引起熱議。

2日晚間時尚雜誌舉辦慈善活動，邀請42位女星、24位CEO，包括楊冪、劉詩詩、孫儷、周冬雨、李冰冰、倪妮、唐嫣等大咖女星都是座上賓，尤其曾演過《仙劍奇俠傳3》的楊冪、唐嫣、劉詩詩世紀合體，讓無數粉絲噴淚，火速登上陸網熱搜。

楊冪解劉詩詩衣領，嘴型引起熱議。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

近日官方又釋出活動花絮影片，只見楊冪拉著劉詩詩的衣領，不知說了什麼，讓劉詩詩也大笑，不少網友重複看了之後，都覺得她疑似說了危險發言「胸太小了」，瞬間引起熱議。

網友紛紛留言表示「很像冪冪會說出的話」、「她有資格說這種話」、「好姐妹才能這樣開玩笑」、「哈哈，笑死我了」，直呼她們關係真好。不過也有人表示，應該是楊冪穿深V洋裝，因此看到劉詩詩穿襯衫，作勢要解開他的衣領，並笑喊「領口太小」。

因為影片沒有上字幕，因此楊冪的嘴型也讓網友有不同見解，議論紛紛，不過有一點是真的，就是雙姝之間好感情是無庸置疑的。