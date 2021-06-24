董事長林憲宗的太太林碧珠（左三）代表捐贈第二台移動式正壓安全檢疫亭。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

新冠肺炎疫情肆虐，嘉義縣長期旅外企業家嘉林集團為保護家鄉第一線防疫人員，捐贈2台移動式正壓安全檢疫亭24日第二座送抵中埔，另，嘉林集團董事長林憲宗也利用疫情期間，積極為預計8月在台北101開幕的旗下餐廳「捌伍添第」尋找更優質的在地農產品，協助在地農產進軍101。

林憲宗說，醫護等防疫第一線作戰單位在疫情最前線，冒著感染風險面對潛在可能染疫的病患，皆不畏危險堅持完成任務，因此基層醫護人員安全防疫裝備的完整性十分重要，因此挑選市面上安全度高的移動式正壓安全檢疫亭捐贈給縣政府，提供第一線防疫人員更完善的防護，讓工作更有保障、更有效率，為支援前線防疫工作盡一份心力。

目前各大餐飲或飯店集團因疫情因素不願大舉投資，嘉林集團卻逆向操作進駐101，預計推出台菜新品牌「捌伍添第」，一出手就砸超過7000萬元裝潢，林憲宗說，之前旗下餐廳「態芮」以法餐規格，但以茶葉蛋、蚵仔煎等常見農畜產品，以「台魂法菜」方式入菜而摘下米其林，這次101「捌伍添第」挖來粵菜大師級人物、文華東方前主廚謝文，將秉持初衷，以在地優質農品為主軸，融合於粵菜、川菜、湘菜等各菜系，期待能於101帶來第一間米其林餐廳。

林憲宗董事長說，他是在鄉下長大的孩子，對農業有一份難割捨熱情，目前也利用疫情期間，積極尋找在地更優質農產品，除能長期穩定協助在地農民外，更希望能將家鄉優質健康農產品進駐到台灣地標101，以行動支援政府防疫工作外，更能協助受到疫情衝擊的農業。