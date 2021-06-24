佳里區仁愛國小視訊課邀請消防員當上課嘉賓，小朋友也事先提出問題。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局第4大隊大內分隊日前受邀參加佳里區仁愛國小五年級的綜合活動「颱風地震應變通」及「火災意外慎因應」課程，由分隊長洪穰均擔任嘉賓，以視訊軟體Teams向70多名同學宣導消防知識，反應熱烈，成效良好。

疫情嚴峻，各級學校皆改採線上方式教學，消防隊亦無法進入校園進行消防宣導，佳里區仁愛國小老師林姵妤為了讓孩子們在家防疫期間也能學得防災知識，特別邀請大內分隊分隊長洪穰均來分享經驗。

洪穰均發現，很多同學因看了近期爆紅的消防職人劇「火神的眼淚」，對於消防工作充滿好奇，已經事先準備了相當多的問題要請教消防員，其中不乏家人間的相處、火災逃生自救、消防車及裝備種類等疑問。

洪穰均說，這也是分隊第一次以線上方式宣導，他也提前準備了相關內容，把經驗用淺顯易懂的方式分享，滿足小朋友的求知慾，同時宣導住警器的功能及重要性，將消防正確觀念向下扎根。

洪穰均強調，小朋友遇到火災務必先大聲呼喊失火了請求協助，切記求生三原則「小火快逃、濃煙關門」、「不要向上要向下逃」及「不要躲廁所」。

第4大隊大隊長陳博文表示，疫情期間做好防疫固然為首要工作，但防疫期間家中冷氣使用安全莫疏忽，且出入公共場所應觀察逃生方向與路徑。

局長李明峯亦表示災害發生是無法預期的，必須做好準備才能正確預防及應變，所以宣導是不能中斷的，善用視訊軟體結合學校課程進行遠端消防宣導，不失為一種良好的因應方式。