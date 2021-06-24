今日媒體報導指出，食藥署5月進行國產疫苗緊急授權（EUA）審查的專家會議，藉由更換專家名單來幫助高端疫苗過關。對此，食藥署表示，該專家小組是因應新冠肺炎疫情而成立，成員本來就沒有固定，此次EUA共開了2次會，第二次會議需把國產疫苗計畫主持人排除，避免球員兼裁判，且因第二次會議需討論統計議題，而多邀請統計領域專家與會。

媒體報導指出，參與5月6日第一次會議的成員與5月28日會議不同，其中有部分成員遭排除，包含張上淳、林敏雄、黃高彬、張峰義、蕭世欣、林英琦、黃玉成、邱政洵8人都未參與第2次會議，而新增的成員則包括司徒惠康、黃立民、蕭金福及楊奕馨4人，並引述不具名消息來源，質疑此舉是為幫助高端排除獲取EUA的障礙。

對此，食藥署藥品組副組長吳明美表示，去年陸續開了幾次會議，就討論的議題邀請不同領域的專家，會議成員本來就沒有固定，針對EUA的討論有2次，第1次是5月初，第2次是5月28日。

吳明美表示，疫苗的審查不同於其他藥品，且是因為疫情而成立，因此不會有1年1聘、2年1聘的規範。進行第2次會議時，因為要做出決定，必須把國產疫苗的計畫主持人排除，避免球員兼裁判，另因需要討論統計議題，第2次會議也邀請了統計領域的專家，說明媒體的報導與事實不符。