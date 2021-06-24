本土疫情未止息，全台三級警戒再度延至7月12日，產業經濟遭受嚴重衝擊。台灣商業總會理事長許舒博對蔡政府提出三項建議：局部放寬餐飲業內用限制、把負責家庭經濟生活支柱的勞動者列入前三類疫苗優先施打對象、開放民間採購疫苗以加快接種速度。許更直言「奉勸蔡政府以天下蒼生為念」，否則一旦經濟撐不住民間恐發生暴亂。

許舒博今日（24）接受香港媒體《中評社》訪問表示，只要民生經濟搞到真的撐不下去的時候，民眾就會翻臉，這點全世界都一樣，例如法國2018年因燃料稅調漲政策，引發自1968年五月風暴以來最大規模的社會動亂；同樣的，只要全面警戒封得太久，民眾正常收入受到影響又無能為力，社會問題就會緊接發生。

對此，許舒博提出三項建議：第一，局部放寬餐飲業內用限制，否則從5月多封到7月多，甚至等疫情真的退散後會變得如何，大家都不知道，但對整個經濟鏈產生重大影響是必然的，恐怕將會出現大批倒店潮；第二，把負責家庭經濟生活支柱的勞動者列入前三類優先施打疫苗的對象，因為這些人負責在外工作，施打疫苗後回家就不容易傳染病毒，更能提高家庭及社區安全；採購疫苗速度必須加快，不能只靠外國捐贈，政府應積極溝通要求盡速到貨，且應廣開民間企業、單位、個人自購疫苗，窮盡一切之力取得疫苗。

許舒博強調，社會愈底層者愈仰賴每日微薄工資過活，他們多是「月光族」，扣掉每日基本開銷與各項貸款根本所剩無幾，很多人更是「當天賺當天花」，從5月至今他們收入大減甚至失業，即便政府有提出紓困方案，他們仍難以撐下去，這點非常嚴重。專做婚宴、活動的中大型餐廳沒案子可做，中小型餐廳又不能內用，餐飲業人事與設備開銷費用高，就算外賣便當也無法彌補虧損，根本不敷成本。許坦言，他奉勸蔡政府以天下蒼生為念，三級警戒的管制與老百姓的民生經濟須同步思考。