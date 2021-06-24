中央流行疫情指揮中心23日宣布再度延長三級警戒到7月12日，所有防疫作為則維持和原本一樣。至於何時能解封？對此，台北市長柯文哲今(24)日接受廣播節目訪問時指出，這個問題必須要看疫苗何時下來，他預估這個時間恐怕會到9月，這個回答讓網友傻眼直呼完蛋，表示經濟有可能撐到9月還不崩潰嗎？

柯文哲接受節目「財經起床號」訪問時指出，目前已經出現印度變種病毒，傳染率高，現行的14天入境管制已經不管用了，而且未來病毒持續演化，越來越難纏，未來如果不廣打疫苗，疫情都沒有辦法降下來，而柯文哲也相信台灣的醫療水準，呼籲民眾、老人不要因為一些外傳的訊息就不去打疫苗，因為80歲以上的長者感染病毒的死亡率高達14至20%，基於公衛立場，疫苗是一定得要打的。

而疫苗何時才能夠到位，讓台灣解除3級警戒？柯文哲指出，現在常常沒辦法判斷未來會有多少疫苗，而且他懷疑這個問題連總統蔡英文都不知道，但柯文哲認為，美國現在一個月可以施打6000萬劑疫苗，三個月後就會「打到沒地方打」，到時候就會有疫苗可以賣給台灣了，「所以台灣至少要撐到9月。」

柯文哲的回答引發網友討論，紛紛在PTT論壇上留言指出，「完蛋了」、「九月？那店家做生意的可以收攤了，根本撐不到那時」、「清到每天十位數以下就可以考慮放寬了啦，搞到九月真的不行，很多人撐不下去了」、「九月的話一些中小企業就會收了，一季0收入，誰會忍受？」、「九月？那真的慘了」。