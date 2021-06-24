日本陸上自衛隊昨天在滋賀縣的演習場進行迫擊砲射擊訓練，1發砲彈因失誤飛出演習場，落在場外1公里處，目前未發現有人受傷；滋賀縣知事三日月大造要求停止所有實彈訓練。

日本放送協會（NHK）引述防衛省指出，日本當地時間23日上午10時40分左右，陸上自衛隊在滋賀縣高導市的饗庭野練習場進行迫擊砲射擊訓練時，其中1發砲彈因失誤飛出演習場外。

自衛隊今天確認這枚砲彈落在演習場西方約1公里處。

滋賀縣表示，當時附近正在進行道路施工，砲彈掉落地點離工地僅約100公尺，工地作業員感受到強烈震動與衝擊的聲音，並看到冒出白煙。

陸上自衛隊中部方面總監部幕僚長酒井秀典今天拜會滋賀縣廳，向滋賀縣知事三日月大造道歉，表示將查明原因，並避免再度發生意外。

三日月表示對此意外感到非常遺憾，希望能停止所有的實彈訓練。

防衛省說，當時正在進行訓練的是陸上自衛隊高知縣香南市高知駐屯地的「第50普通科連隊」，使用120公釐迫擊砲。砲彈飛出約6公里，是原本規劃的2倍以上，防衛省初步研判是火藥量有誤，正深入調查。

饗庭野演習場在3年前也曾發生過類似意外，當時迫擊砲射擊訓練的砲彈落在國道附近，造成停在附近車輛的車窗玻璃被震裂。