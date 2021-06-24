Redmi品牌不設限，看準今年下半年5G發展，小米台灣自年初推出Redmi Note 9T 5G，將5G手機帶入七千元以下的價位帶，今（24）日再推出Redmi Note 10 5G，持續高性價比機款，期待讓消費者無痛升5G。同時，在4G 及5G的轉換期間，Redmi推出具備6400萬像素相機的Redmi Note 10S，為4G合約仍未到期的用戶提供更好的中階手機選擇。

【Redmi Note 10 5G】

Redmi Note 10 5G於7月1日起，於中華電信、遠傳電信、台灣之星、亞太電信全面開賣。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

Redmi Note 10 5G搭載6.5吋解析度為2400 x 1080 FHD+的螢幕，支援90Hz更新率，AdaptiveSync技術可依據用戶的使用狀態自動調整螢幕更新率，呈現流暢視覺效果，同時最佳化電量使用效能。新機配備360°環境光線感應器可偵測不同環境的光源，自動調整亮度，無論大太陽或低光源的狀態下都可清晰閱讀；閱讀模式3.0提供彷彿閱讀紙本書籍的感受，讓用戶在任何時候都享有舒適的閱讀體驗。

Redmi Note 10 5G搭載MediaTek天璣700八核心處理器，支援5G雙卡雙待，採用7nm製程，CPU時脈最高可達2.2GHz，搭配ARM Mali GPU G57，無論玩手遊或觀看影片都可順暢零卡頓。Redmi Note 10 5G支援目前台灣市場現行5G全頻段，不論線上遊戲激戰、觀賞全視角運動比賽或搶網購超殺優惠，都可在快速順暢的行動網路體驗。同時，更配備UFS 2.2閃存技術，相較前一代連續寫入速度提高100％。Redmi Note 10 5G配備5000mAh電池，隨盒附贈22.5W充電器，手機支援18W快速充電。

Redmi Note 10 5G配備4800萬像素AI三鏡頭相機，用戶可以4800萬像素主相機拍攝出高解析度照片，保存重要細節，而200萬像素微距鏡頭捕捉生活中的各種精彩視角；200萬像素景深鏡頭自然模糊背景，讓畫面聚焦於人像主體。前置相機配備2000萬像素鏡頭，以內建的AI美顏、背景模糊和景深控制功能，讓用戶一鍵就能拍出滿意效果。此外，Redmi Note 10 5G支援夜景模式，在低光源的環境下也能清晰捕捉影像；並內建影片微距模式、縮時影片、慢動作影片等錄影功能。

Redmi Note 10 5G提供極光綠、夜暮藍、彩光銀、石墨灰四種顏色，機背上的色彩隨著光線折射，漸變柔和、引人注目，3D曲線設計的機背方便握持且手感舒適，即使長時間握持也不易疲憊；機側指紋解鎖讓用戶單手即可輕鬆解鎖。此外，支援NFC技術，在疫情之下，零接觸即可透過手機輕鬆付款。

Redmi Note 10 5G 6GB + 128GB售價為新台幣$6999元，將於6月24日晚上8點於小米商城、PChome 24h購物小米旗艦館、遠傳friDay購物與蝦皮商城小米官方旗艦店搶先開賣，6月25日於小米實體門市、senaonline神腦生活、燦坤3C與全國電子文心秀泰店熱鬧開賣；更於7月1日起，於中華電信、遠傳電信、台灣之星、亞太電信全面開賣，搭配5G門號，月付$799元起，Redmi Note 10 5G直接0元起帶回家（。另外，自2021年6月24日至9月30日期間購買Redmi Note 10 5G，再送6個月內免費螢幕維修服務一次（價值約新台幣$1400元）。

【 Redmi Note 10S】

在4G 及5G的轉換期間，Redmi推出6400萬像素影像挑戰者「Redmi Note 10S」，以滿足用戶日常娛樂需求的功能。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

Redmi Note 10S配備6400萬像素AI四鏡頭相機，6400萬像素主鏡頭可拍攝清晰的影像，帶領用戶探索從未發覺的精彩細節；800萬像素118°超廣角鏡頭，一鏡囊括遠方的壯麗美景；200萬像素景深鏡頭將畫面聚焦於主體；200萬像素微距鏡頭可細膩呈現每一個近拍的特寫細節。前置相機配備1300萬像素鏡頭，並內建AI美顏、背景虛化及深度控制，為照片增添藝術感，讓用戶成為最出色的焦點。在夜景模式的支援下，Redmi Note 10S即使在昏暗的光源下仍可補捉黑夜景致，拍出驚艷效果；同時，支援4K錄影、專業縮時及慢動作等錄影功能，用戶還可透過調整快門、ISO、白平衡等參數，拍出媲美專業相機的效果，並以各種拍攝手法，紀錄生活中的每一刻。

Redmi Note 10S搭載6.43吋AMOLED螢幕，配備 2400 x 1080 FHD+高解析度，在DCI-P3寬廣色域、4500000:1高對比度的支援下，可真實呈現鮮豔色彩。螢幕峰值亮度達1100 Nit，輔以內建的360°環境光線感應器，可根據不同環境光源自動調整螢幕亮度。此外，Redmi Note 10S的螢幕獲得SGS 低藍光認證，且支援閱讀模式3.0，讓用戶即使長時間使用手機，也能享有舒適的閱讀感受。Redmi Note 10S配備Hi-Res Audio認證的雙揚聲器，以高容量及寬廣音域，進一步呈現更豐富細膩的音質。

Redmi Note 10S搭載MediaTek Helio G95處理器，以高達2.05GHz的CPU以及900 MHz 的GPU提升遊戲性能。此外，配備先進的線性馬達，可配合用戶的操作製造智慧震動效果，在遊戲中帶來更刺激的感官體驗。內建5000mAh電量，同時支援33W快速充電，僅30分鐘即可讓電池充至54％。

Redmi Note 10S提供瑪瑙灰、卵石白、海洋藍三種質感配色，重量卻僅178.8g。側邊指紋感應器無縫融入機身，單手即可快速解鎖；支援NFC技術，用戶隨手一掃即可輕鬆使用行動支付。6GB+128GB售價為新台幣$6999元，於6月24日晚上8點起於小米商城、PChome 24h購物小米旗艦館、遠傳friDay購物與蝦皮商城小米官方旗艦店搶先開賣，6月25日於小米實體門市、senaonline神腦生活、燦坤3C與全國電子文心秀泰店盛大開賣，為慶祝Redmi Note系列全員到齊，於6月27日前購買Redmi Note 10S現折新台幣$500元，享早鳥優惠價新台幣$6499元。