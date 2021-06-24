苗栗疫情趨緩，京元電員工群聚事件接近清零，移工陸續解隔離返回宿舍，然而昨（24日）晚卻爆出京元電缺乏相關配套，移工的個人物品被擅自打包像垃圾一樣堆在走廊或大街，引發熱烈討論，此外，有移工向日媒爆料，京元電為了趕在本周通過政府檢查，完成全面復工的目標，以「混亂」且「不人道」的手段對待移工，3坪大房間沒有床還要擠6個人。

京元電6月初爆發群聚感染，累積確診人數突破200人，甚至波及鄰近超豐、智邦等大廠，隨著指揮中心於京元電設立前進指揮所後，逐步控制疫情，前進指揮所也於21日撤離。

日經亞洲評論報導，京元電被規定要降低每間宿舍的居住人數，但過程卻被移工批評相當「混亂」且「不人道」，有部分移工在周二（22日）的大雨中，搬遷進新的宿舍，但個人物品卻被當成垃圾一般隨意棄置，有些新宿舍甚至沒有床。

化名為Jennifer的移工指出，公司在大家隔離時隨意打包私人物品，還要大家迅速搬家，令人措手不及，而且新宿舍只有10平方公尺（約3坪）大，在沒有床位的狀況下擠了6名員工。

另一位化名為Cristylyn則表示，「我的許多朋友從隔離的地方回來，才發現他們的東西已經被打包並散落在各處，隨意碰觸我們的東西，是相當不人道的。」

日經也訪問一名菲律賓駐台代表處的前員工Gina Lin，她說：「從我接獲的消息發現，狀況非常混亂，京元電要求數百名移工在24小時內搬到新的地方，但新宿舍根本沒有準備好，移工還必須在新宿舍外排隊再次接受篩檢，這可能會造成新的群聚感染危機，因為根本沒有保持社交距離。」

對此，京元電承認為了符合政府降載的規定，在移工遷移的處理上出現問題，會盡快解決這個狀況，並在周末前讓所有移工復工，「鑒於目前全球供應鏈緊繃，我們需要盡快恢復生產，事實上我們已在6月份對數千名移工和本地員工進行了多次PCR檢測，我們的員工和生產線是安全的。」

目前台灣約有71.3萬名的外籍員工，其中63%任職於製造業，其餘則任職於醫療產業，在科技產業中，日月光雇用約1萬名移工占全體員工的18%，京元雇用超過2000人，此次也有員工染疫的超豐逾1000人，京鼎則有62人。