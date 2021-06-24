高雄巿昨新增9確診個案，引發藍、綠隔空互批「用鍋」，國民黨文傳會及新北巿議員圍剿高雄巿長陳其邁「甩鍋」給新北，民進黨議員群起護航，回轟國民黨刻意錯誤解讀資料，栽贓給陳其邁，更替新北巿長侯友宜「甩鍋」。

高雄市議會民進黨團副總召邱俊憲表示，遺憾曾任韓市府新聞局長的國民黨文傳會副主委鄭照新未能替高雄鄉親主持公道、釐清真相，反用國民黨一貫伎倆，刻意錯誤解讀資料，栽贓給陳其邁。

他認為，對方錯誤解讀今年5月更新的處置指引，以去年4月的資料要來甩鍋給高雄。其次，無視集結眾多專家學者的智慧與心血而成的重要疫情處置指引，刻意指是時任行政院副院長的陳其邁通過，欲以政治攻擊抹煞防疫能量，證明國民黨亂搞、可惡至極。

民進黨巿議員林智鴻也批評，鄭照新及國民黨新北市議員葉元之拿去年舊資料質疑陳其邁，是國民黨幫侯友宜甩鍋伎倆。

他說，今年5月13日中央流行疫情指揮中心頒布新指引，醫院應該以首例確診病例發病前3日為匡列期間，5月29日恩主公醫院爆發第1例時，新北市政府未依照新指引匡列。

且6月3、5、6、7、8日，恩主公醫院陸續發生確診案例，爆發院內群聚感染，當時新北市政府應該要匡列及回溯採檢，但這些作為都沒有做，就是清楚明瞭的疫情關鍵破口。

林智鴻說，如果侯友宜當時面對恩主公醫院的院內群聚感染採取的作為比照陳其邁面對鳳山仁惠醫院發生確診案例就立即封院及執行清零計畫，就不會發生疫情又升溫。

他說，國民黨怎麼甩，都甩不了侯友宜疫情管控失當的事實，且疫調本來就是新北市政府的責任，國民黨議員不用幫他背書，請侯友宜不要躲在恩主公醫院、國民黨黨部與國民黨議員後面，應該出面講清楚說明白。