知悉最新評估的美國官員透露，美國情報圈上週得出結論，阿富汗政府最快可能會在美軍完成撤離後的6個月後崩潰；而當年南越是在美軍撤離後兩年才淪陷。

「華爾街日報」披露，民兵組織「塔利班」（Taliban）上週席捲阿富汗北部，奪取數十個地區和周圍的主要城市後，美國情報機構修改早先較為樂觀的評估報告。阿富汗安全部隊屢屢不戰而降，讓悍馬車及其他美援裝備平白落入塔利班之手。

美國情報圈這份此前沒曝光過的新整體評估，如今已與美國軍方的分析越趨一致。美軍目前已將3500人駐阿富汗兵力中超過一半的人員與裝備撤走，其餘則會在9月11日前撤離。

整體而言，塔利班過去一週在阿富汗北部發起閃電般攻勢，大部分鄉間地帶已淪入他們手中。在經常好幾個月拿不到薪餉的情況下，政府軍丟下成隊的裝甲車輛與大批軍火，包括火砲零件、迫擊砲、重機槍，換取塔利班保障他們撤退時的安全。

美國情報專家曾相信，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）的民選政府在美軍完全撤離後，至多應還能撐兩年。美軍當年也是撤離越南兩年後，西貢的南越政府才於1975年4月淪陷。

然而情報分析家與美國軍方官員的最新觀點是，甘尼政府與首都喀布爾可能會在美軍全數撤離後的6到12個月垮台；有些其他西方官員甚至相信，阿富汗政府最快在美軍撤完的3個月就會倒台。

警覺到塔利班連連攻城拔寨，白宮官員曾考慮放慢撤軍腳步，包括繼續駐留喀布爾北邊的巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）。但五角大廈新聞秘書柯比（John Kirby）昨天表示，拜登承諾美軍將於9月11日前全數撤離阿富汗，並無任何改變計畫。

美聯社報導，隨美軍與北約部隊9月11日前撤離阿富汗的期限逼近，開始有人呼籲拜登政府應比照當年撤離越南的做法，將數以千計在過去20年間幫美軍翻譯或提供作戰協助的阿富汗人一起撤離。

共和黨眾議員梅傑（Peter Meijer）上週於聽證會表示，美國有道義責任保護這些人；儘管這類呼聲獲兩黨支持，拜登政府卻尚未點頭。有人建議應參照當初撤軍越南時的類似作法，將這些阿富汗人遷至關島，關島總督日前也致函拜登，若有需要，關島已做好準備。