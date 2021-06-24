新冠肺炎疫情嚴峻，雖然疫苗開放施打，各地陸續傳出高齡者施打疫苗後猝死案例，也出現一波緩打潮，稍早，藝人劉至翰就在臉書曬出陪人瑞奶奶施打疫苗的照片，也透露接種之後的狀況。

劉至翰稍早在臉書曬出奶奶的照片，只見她戴好口罩及面罩，「全副武裝」去接種疫苗，雖然坐著輪椅代步，但精神狀況及氣色都相當好，接著透露奶奶如今已經高齡102歲，施打完AZ疫苗也過好幾天，慶幸的是沒有出現任何不良反應，但也不忘爆料：「但是奶奶不聽話，注射完第一天就開喝了，有夠調皮的啦」。

對此，網友也紛紛留言：「通常出問題的，幾乎是少數自身有慢性病」、「跟我阿嬤同齡耶，上周施打的目前也很良好」、「奶奶真棒棒，我爸爸90歲上個禮拜也打AZ，現在也平安喔」、「可能是體質的關係吧，每個人都不一樣」、「祝奶奶一切平安順利，只要她高興就好」、「祝福長者長壽延年」，就連藝人孫淑媚也留言：「平安健康」。

劉至翰先前結束八點檔拍攝後，就轉行當房仲，在桃園青埔特區賣起房子，據悉剛入行的他沒幾天就成交一塊建地，儼然成了「明星」房仲，對於投身房仲業，他坦言：「當然是要賺錢啊，台灣現在這麼不景氣，我要把所學會的都拿出來實踐」，更發願在賣出15間房子後，就要換自己下手買房。

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