2020東京奧運因全球疫情延至今年舉辦，開幕進入倒數階段，中華隊選手蓄勢待發。中華奧林匹克委員會與一卡通公司繼去年推出「2020東京奧運中華代表團團服」造型卡深獲好評搶購一空，再聯合推出「2020東京奧運中華代表團一卡通精裝紀念套組」明天（25日）開賣，集合中華隊超強10位金牌好手重現勝利的英姿，展現出征誓師的魄力，極具紀念性值得收藏。

「2020東京奧運中華代表團一卡通精裝紀念套組」，全套含10張一卡通，每套售價1050元，共發行2020套，做為選手們參與2020東京奧運的象徵，卡面蒐羅10位大家耳熟能詳、代表中華隊為國爭光的各運動項目金牌選手，包含「舉重女神」郭婞淳、「台灣小蝶王」王冠閎、「空手道小清新」文姿云、亞運體操金牌「鞍馬王子」李智凱、田徑「黃金右臂」 鄭兆村、「羽球王子」王子維、「射擊甜心」 吳佳穎、桌球「沉默殺手」林昀儒、世界射箭錦標賽金牌「雷母」雷千瑩、拳擊「金牌女拳王」林郁婷等。

東京奧運因疫情從原定去年舉辦延期到今年，雖然今年新冠肺炎疫情依舊嚴峻，相信國家隊選手們已經準備好為奧運奮力一搏，中華奧會也希望透過「2020東京奧運中華代表團一卡通精裝紀念套組」的推出，號召全民一同成為中華隊，為中華健兒集氣加油，成為他們最堅定的應援。

「2020東京奧運中華代表團一卡通精裝紀念套組」，將於6月25日上午11點起，於OPEN POINT APP開放預購支持中華隊的粉絲朋友們別錯過這難得的收藏機會，相關訊息可上一卡通官方網站查詢。