新竹縣立勝利國中未來面貌。（新竹縣政府提供）

新竹縣立勝利國中預定地，一期校舍預計明年8月完工。（莊旻靜攝）

新竹縣人口持續成長，尤其以竹北市人口增加最多，為了因應就學人口增加的壓力，新竹縣政府斥資11.4億餘元，在在國際AI智慧園區內籌建勝利國中，日前已順利決標，預計2022年8月一期校舍完工，可先招收600名新生，全體校舍預計2023年底前完工，屆時可容納1868名學生就讀。

竹北市縣治二、三期及高鐵區發展蓬勃，吸引外來人口入住，人口隨之成長，新竹縣長楊文科表示，位於國際AI智慧園區內的勝利國中，占地約2.7公頃，以未來學校作為特色規畫，強調跨領域、溝通和作的AI數位時代，並將突破傳統，學習場域不僅侷限於教室，從廊道、中庭到坡地的活動情境均可學習。

勝利國中建築型式也將融和自由與混和的概念，教育處指出，整體設計善用原本地形，將地勢高低落差為介面，以蜿蜒逡巡之姿自然圍合出東西兩向的口袋空間，期望成為開放、自由、充滿活力的未來學校。

教育處指出，勝利國中校舍興建工程發包，受到大宗資材如鋼筋、板模、混凝土等原料成本上漲，為了維持原本校舍品質及量體，同意追加預算，以方便發包。

興建進度預計2022年8月完成一期校舍，111學年度超收新生20班共600人，預計2023年底全面竣工，屆時全校可招收1868人、63班，包含附設幼兒園2班及學前特教班1班。

勝利國中學區包含十興里、北興里、竹北里的1、2、4、8鄰，泰和里1、2鄰及興安里1至12鄰，民眾可透過新竹縣立勝利國中網頁，查看相關辦學願景、工程進度等。