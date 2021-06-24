小米手環自2014年推出七年以來，在全球出貨超過1.2億條，持續將創新功能帶入智慧手環。而最新一代小米手環6自今年三月發表後，開賣不到一個月即創下全球破百萬出貨量；在米粉熱切的期盼下，小米台灣於今（24）日宣布：小米手環6將於7月1日正式在台開賣！小米手環6配備1.56吋AMOLED大螢幕，支援血氧飽和度追蹤、24小時心律監測、睡眠監測等功能；並內建高達30種運動模式，為用戶檢測運動成效，做好健康管理；高達60多種個性錶盤及多色專屬錶帶，可謂是亮眼的加分配件！

小米手環6內建PPG 生物感應器，除了可進行24小時智慧型心率監測，在運動或休息時掌控心率起伏變化，更新增SpO2血氧飽和度追蹤功能，讓用戶在運動後可透過觀察血氧、心率等數據，有效評估運動成效；同時，睡眠監測功能可追蹤用戶夜間的血氧飽和度、心率變化及呼吸狀況，透過精確記錄睡眠時間長度、深層及淺層睡眠與 REM 快速動眼期睡眠等數據，有效分析睡眠品質，幫助用戶培養規律睡眠的好習慣，養成一夜好眠的健康生活。

小米特別指出，小米手環6不屬於醫療器材，不得用於醫療用途。小米手環6SpO2血氧飽和度的測量區間在80%~100%，此功能僅供參考，不應用作醫療診斷的基礎。

小米手環6可依據用戶的性別、年齡、心率等資料分析計算用戶的個人活力指數，並透過壓力監測功能檢視用戶的壓力等級，提供適當的舒壓建議，以及提供1-5分鐘的導引式呼吸運動，助用戶快速放鬆身心。此外，還可為女性用戶記錄月經並追蹤排卵期，輕鬆監控生理週期，在各方面為用戶管理健康數據。

延續上一代小米手環5的多元運動模式，小米手環6更進一步新增了高強度間歇訓練、籃球、拳擊、 Zumba和皮拉提斯等模式，累積共30種運動模式，可在不同模式之下偵測用戶的運動持續時間、燃燒卡路里和心率等資訊；並可自動辨識戶外跑步、跑步機、划船機、滑步機、健走、騎單車等六種運動模式，用戶無須額外設置，小米手環6也會即時偵測執行。此外，小米手環6支援5 ATM 防水等級，具備50 公尺深的防水功能，用戶可在淋浴及游泳時持續配戴，並可設置五種不同的游泳姿勢，更精準的追蹤運動成效。即使防疫在家不出門，小米手環6也可化身個人健康教練，讓用戶居家鍛鍊也能隨時掌控運動成效。

小米手環6擁有1.56吋AMOLED 螢幕、326 ppi解析度，相較於小米手環5顯示面積提升50%，簡訊、來電與通知提醒都更清晰易讀。與小米手環5一樣，小米手環6搭載磁吸式充電功能，一碰即充無須拆裝錶帶；在省電模式下可連續使用19天，正常模式下可連續使用14天，高耗電應用下可連續使用5天。小米手環6用程式中內建60多款專為全螢幕設計的個性錶盤，讓用戶依據個人風格隨心變換。

小米手環6售價為$1095元，隨盒標配石墨黑腕帶，另可以$95元加購象牙白、玫瑰紫、石墨黑、天空藍、熱力橙、向日黃、青松綠及藕荷粉等8色腕帶，將於7月1日上午10點於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、遠傳電信、全國電子（實體門市與全國Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市與燦坤3C線上購物）開賣。

小米手環6將於7月1日起在全台各通路開賣。為感念於進入台灣市場超過7年，始終受到米粉們的支持，在小米手環6開賣前夕，首度宣布「小米手環6 樂齡健康送」，於7月1日上午9時30分在小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物與燦坤3C線上購物，祭出小米手環6限量買一送一，等於讓米粉可將額外贈送的小米手環6免費送給米粉家中的長輩們，守護家人健康。

同時，於7月1日當日，在小米之家與小米專賣店前10位購買小米手環6的消費者，以及全國電子全台Digital City店與全國電子文心秀泰店前3位購買小米手環6的消費者，出示家中樂齡族（60歲以上）證件乙張，即可免費再贈小米手環6乙條；數量有限、兌換完為止。另外，蝦皮商城小米官方旗艦店將另行舉辦小米手環6開賣慶，下單限量贈送小米手環6專屬腕帶，還有機會抽中小米最新發表的超夯智慧型手機。