因應疫情下防疫需求，OKmart循食藥署開放販售快篩劑，秉持服務立場，於今日(24）日早上10：00起於全台門市會員OKLine群組開始預購「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組(鼻腔)」，單盒內含5組，售價1799元，消費者線上預購，門市快速取貨，降低消費者排隊群聚的機率。

首批限量300盒，會員系統於今天早上10：00開放預購，5分鐘內完售，平均每分鐘銷售60盒，將於7月初取貨，第二批貨下午接續供貨，後續尚有需求的消費者一樣採會員登記預購制，OKmart 持續滿足消費需求服務。