中華郵政公司包裹資費20年沒漲，2年前曾向交通部提案漲價但未獲同意，中華郵政為反映合理成本，最近擬再提出調漲案，並參考2年前提出的方案，視物件的重量級距，調漲10至20元不等。

國內疫情升溫、全國進入防疫3級警戒，民眾消費改為線上網購，宅配物流的工作量暴增，而根據中華郵政統計，6月1日至23日的包裹量，較5月1日至23日增加26％，讓外勤郵務士疲於送件。

由於包裹資費20年沒漲、快捷資費14年沒漲，已難以反映合理成本，加上物流同業最近也有漲價聲音，讓中華郵政再度思考漲運價。

據悉，郵局低廉的運費雖受消費者喜愛，但薄利多銷對整體市場並非好事，且對郵局營運造成負擔，主因為郵局員工福利較優，因此人事成本高於其他同業。

中華郵政發言人郭純陽證實，確實有在研議漲價，但相關方案還沒定案，且需要交通部同意。

中華郵政2年前規劃將「5公斤以下」的級距，拆為「3公斤以下」與「3至5公斤」，3公斤以下的資費維持70元，3至5公斤資費從70元調整為80元，5至10公斤從90元調整為100元；而10公斤以上的包裹，各級距調漲20元。不過，該方案被交通部否決。