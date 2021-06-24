防疫宅經濟一舉擴大創意零售業，根據亞洲設計購物網站Pinkoi銷售發現，消費取向正從送禮轉向自用，銷售涵蓋食衣住行育樂的商品和服務，甚至寵物商品，台灣人的設計消費額平均成長87％，疫情加速跨境訂單成長83％。

Pinkoi在疫情年加速發展跨境電商，在中、日、美市場告捷，接下來將規劃進軍資本市場，擴大國際版圖。

Pinkoi成立十年業績翻倍，獲得紅杉資本900萬美元投資等，並收購日本手作職人電商平台iichi，成立文創創投基金投資印花樂等設計品牌，目前站上設計師品牌有多達2.5萬、會員逾400萬人。

Pinkoi執行長兼共同創辦人顏君庭23日表示，追求生活品味的市場正顯著成長，亞洲創意零售業產值為2230億美元，放眼全球更達到5080億美元。Pinkoi業績每年成長率雙位數，這十年來銷售前10％的設計品牌平均營業額成長5倍，台灣人平均購買設計商品金額十年來也成長87％。

再者，跨境訂單佔Pinkoi總訂單的30％，海外客人主要來自中港澳、日、美、星、澳。在疫情年，跨境訂單年增83％，顯示疫情不只推動消費市場數位轉型，也帶動跨境銷售機會，又以食品食材銷售佳，居家裝飾家電甚至療癒植栽都有成長。亞洲設計師投入最多的品類是配件飾品，近年成長最快的還有美妝保養、寵物用品、運動休閒、品味美食，掀起天然、零負擔熱潮。

趁著創意設計市場成長，顏君庭表示，Pinkoi今年將擴大連結亞洲創意經濟聚落，創造規模化經濟，在多國落地擴大實體體驗市集，下半年將在香港、台灣等地舉辦巡迴市集，擴大O2O經濟。