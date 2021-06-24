國民黨立委鄭麗文指出，台灣目前現有疫苗劑量不足五百萬劑，距離群體免疫的目標還有很長一段路，因為疫苗數量嚴重不足，

政府嚴格規定接種順序，但是這樣的政策極可能造成疫苗浪費，她呼籲比照韓國建置「疫苗殘劑地圖」，不浪費疫苗，盡速達到疫苗安全覆蓋率。

鄭麗文表示，一瓶疫苗平均可以打10人，但如果有人預約沒來，疫苗接種單位臨時找不到合適的人來接種，則開封過的疫苗在期效內沒有打完，恐怕就要丟掉。衛福部長陳時中也說傾向開放30歲以上民眾接種殘餘疫苗」，並會在本周五召開會議與各縣市討論執行狀況。

鄭麗文認為，衛福部應考慮殘劑接種對象是否應擴大開放至第1類至第10類、甚至是30歲以上的民眾。她建議效法韓國建置「疫苗殘劑地圖」，每個人可以指定殘劑地圖上五間附近的診所。如果這五間有其中一間釋出疫苗殘劑，將會推播到使用者的手機，並可使用APP預約。

鄭麗文並指出，美國也有「Dr. B疫苗配對平台」，18歲以上的美國國民皆可登記，滿13歲者可由父母或監護人代理註冊，若疫苗施打單位有殘劑，將會透過簡訊通知這些預約者，預約者須於15分鐘內回應是否接種及到場施打。該公司的數據也會供給疫苗施打站，讓疫苗施打站可以更方便的排列出這些殘劑的優先施打順序。

此外，瑞典也有「 1177.se 衛生專門網頁」滿35歲的人，及滿18歲的高危險族群可以預約，網頁會公佈各地疫苗殘劑診所地圖及預約情形，民眾可以選擇一個疫苗接種診所，並通過使用電子身份證登錄來登記。在有殘劑的情況下，民眾在限時一小時內抵達診所進行接種等待，順序會從名單上最年長者開始施打。