雲林縣重陽敬老金門檻下修為滿65歲，民國40年10月15日至45年10月14日出生者，全縣有4萬1001人，今年都可以領到1000元，剛滿65歲的高以文小姐出席代表接受這項美意。（周麗蘭攝）

縣長張麗善24日在縣府大門口迴廊舉行記者會說明，台塑協理蔡建樑、縣議員黃文祥、李明哲、王又民、社會處長林文志、高以文小姐代表出席。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善今（24）日宣布，今年起雲林縣重陽敬老金門檻從70歲下修到65歲，65歲到69歲發放1000元，估計增加4萬1001人，財源由台塑、南亞、台塑化、台化、麥汽等5家公司捐贈。

雲林縣因財政拮据，維持多年的重陽敬老金發放門檻為70歲至99歲都是2000元，100歲以上人瑞1萬元。雲林縣府調查各縣市敬老金發放門檻，發現全國16縣市，包括鄰近彰化縣、南投縣、嘉義縣重陽敬老金的發放門檻都是65歲。

縣長張麗善表示，這是尊嚴問題，本縣資源再怎麼不足，也要讓65歲長輩得到同樣的待遇與尊崇，今年力邀企業共同投入關心長者行列，獲台塑、南亞、台塑化、台化、麥汽等5家公司共襄盛舉。

今年除敬老金發放門檻下修，改分成4級發放，90歲以上提高金額。65歲至69歲長者每人發1000元，亦即民國40年10月15日至45年10月14日出生者，全縣有4萬1001人；滿70歲至89歲長者維持2000元，有8萬3170人；滿90歲至99歲者加碼至6000元，有5534人；百歲以上人瑞也增為1萬2000元。

縣長張麗善24日在縣府大門口迴廊舉行記者會說明，台塑協理蔡建樑、縣議員黃文祥、李明哲、王又民、社會處長林文志出席，張麗善說，因需蒐集長輩帳戶資料，今年因疫情之故需多花時間，因此提早公布門檻下修的新辦法。

社會處表示，去年重陽敬老金發放1億7762萬8000元，有8萬8814人長者受益；今年將發出2億4225萬3000元，估計有12萬9859人受益。