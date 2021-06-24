聯亞生技（UBI Asia ）子公司聯亞藥今天登錄掛牌興櫃第2天，股價持續飆漲，盤中一度站上300元新高價，超車高端疫苗。

聯亞藥23日以30元登錄興櫃，掛牌首日就擠進百元俱樂部，爆出上萬張成交量；今天漲勢不停歇，盤中漲幅擴大超過5成，盤中最高衝上300元，超越高端收盤價276.5元。

國產COVID-19疫苗研發持續獲關注，繼高端疫苗完成二期解盲，並送件申請緊急使用授權（EUA）後，聯亞生技也預計在月底前進行二期期中分析解盲。

聯亞藥業成立於民國103年，實收資本額新台幣9.13億元，公司及工廠位於新竹縣湖口鄉，董事長兼總經理為陳啟祥，主要產品為蛋白質藥品與特殊學名藥品開發、製造及委託研究、生產服務，內銷占67.11%，外銷占32.89%。

聯亞生技開發持有聯亞藥業49.63%股權，為最大股東，其次為台塑生醫持有17.47%，UBI TW HOLDING持有12.92%均為大股東。董事、監察人及持股超過10%的股東截至5月31日止，總計持股比例達80.44%。

聯亞藥109年度營業收入4.77億元，稅前純損9026萬元，每股虧損0.86元。（編輯：潘羿菁）1100624