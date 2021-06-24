我國新冠肺炎疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心5月中旬發布全國三級警戒，要求多個行業停業、餐飲業禁止內用，為協助部分工時勞工度過疫情難關，勞動部今天發布「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎影響辦理部分工時受僱勞工生活補貼計畫」，發放1萬元「部分工時受僱勞工生活補貼」。

勞動部說明，受理請領期間自今年6月28日起至8月31日止，發放對象為今年4月30日已參加就業保險，且月投保薪資2萬3100元以下的勞工，並限不得重複領取政府機關相同性質補助、補貼或津貼，預估約有41萬名部分工時受僱勞工可受惠。

勞動部提及，若同時在職業工會或漁會者加保勞工保險者，因其已有其他紓困方案予以協助；同時在2家以上事業單位加保，而其中1家的月投保薪資在2萬4000元以上的勞工，因已具備基本生活保障及其他部會相關紓困方案予以協助；而正在留職停薪但依法令規定得以繼續參加就業保險者，因現況非實際在職狀態，不因疫情而有差異，也非屬本計畫補貼對象。

勞動部辦理「部分工時受僱勞工生活補貼」，6月28日開始上網申領，當天上午10 時開放「勞動部部分工時受僱勞工生活補貼網」（https：／／pt.10000.gov.tw），可直接登網，符合上網登錄身分證號及金融機構帳戶號碼等資料，經系統核驗資料正確後，1萬元生活補貼將直接匯入申請人帳戶中；或是7月1日起，符合資格之部分工時受僱勞工可持個人任一家金融機構發行之金融提款卡，至台新國際商業銀行、中國信託商業銀行及國泰世華商業銀行所設置之實體ATM，插入提款卡後，選擇部分工時生活補貼，輸入身分證字號及提款卡密碼，即可領取 1 萬元現金。